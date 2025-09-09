بدعم من روانكه.. افتتاح قاعة لتعزيز الطاقات الشبابية والثقافية في حلبجة (صور)

شفق نيوز- حلبجة

افتتحت محافظة حلبجة، يوم الثلاثاء، قاعة متعددة الأغراض حديثة، بدعم من مؤسسة "روانكه" الخيرية، وذلك بهدف استيعاب الطاقات الشبابية وتعزيز الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مراسم الافتتاح جرت صباح اليوم بحضور محافظ حلبجة نوخشه ناصح، إلى جانب ممثل عن مؤسسة روانكه، مؤكداً أن القاعة تُعد من أبرز المشاريع الخدمية التي ستُسهم في دعم الأنشطة المجتمعية في المحافظة.

وستوفر القاعة الجديدة "مساحة متكاملة لاحتضان الفعاليات الشبابية والثقافية والأدبية، إلى جانب نشاطات علمية وتعليمية، بما يسهم في رفع قدرات المجتمع المحلي وتطوير إمكانياته"، بحسب مراسل الوكالة.

وأشار القائمون على المشروع، إلى أن "مؤسسة روانكه ستواصل تقديم خدماتها وبرامجها في مختلف مناطق إقليم كوردستان، سعياً لتطوير واقع المجتمع الكوردستاني والاهتمام بجميع شرائحه.