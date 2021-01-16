لإحياء ثقافة القراءة.. مقهى يضع آلاف الكتب بين يدي مرتاديه في القامشلي

شفق نيوز/ افتتح مؤخراً في مدينة القامشلي بمنطقة الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد بسوريا مقهى يُقدم آلاف الكتب لمرتاديه بشكل مجاني بهدف إحياء ثقافة القراءة.

ويضم "مقهى القلعة" أكثر من 60 ألف كتاب منوع بعدة لغات منها الكردية باللهجتين الكرمانجية والسورانية بالإضافة لكتب أخرى باللغة العربية والإنكليزية.

60 ألف كتاب

ويقول نيرودا عيسى صاحب مقهى القلعة؛ أن "الهدف من توفير مكتبة تضم أكثر من 60 ألف كتاب هو إعادة إحياء ثقافة القراءة في ظل التطور وعصر التكنولوجيا الذي نعيشه حيث أصبح الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعي المصدر شبه الوحيد للقراءة والاطلاع".

ويتضمن المقهى إلى جانب المكتبة صالةً مخصصة للمطالعة وأخرى للنشاطات الثقافية والاجتماعية، وتتيح لمرتاديها القراءة بشكل مجاني.

وأوضح عيسى أنه عمل على "مشروع المقهى والمكتبة منذ قرابة عام واستطاع خلال هذه المدة جمع أكثر من 60 ألف كتاباً معظمها قدمت من قبل رابطة كاوا للثقافة الكردية في أربيل".

ويرى عيسى ان "مدينة القامشلي التي ينتمي إليها مئات الكتاب والمثقفين والفنانين الكورد كانت بحاجة إلى مشروع يجمع بين مقهى يلتقي فيه الأحبة والأصدقاء ومكتبة تشجع الأهالي على القراءة وكذلك مركزاً لاحتضان النشاطات الثقافية والفنية لأبناء المدينة والمنطقة عموما".

كورونا تؤجل المشاريع

ولم يخفِ عيسى التأثير السلبي لجائحة كورونا على مشروعه الثقافي ما اضطر لتأجيل العديد من النشاطات الثقافية والفنية جراء فرض حظر تجوال جزئي في عموم منطقة الإدارة الذاتية.

ويضيف "تأخر افتتاح المقهى لثلاثة أشهر بسبب إجراءات الوقاية من كورونا ومع ذلك هناك إقبال كبير على زيارة المقهى بعد الاطلاع على الكتب ومن قبل جميع مكونات المدينة".

ويتطلع عيسى إلى تنظيم لقاءات وأمسيات أدبية وموسيقية وفنية بشكل دوري، وتحويل مقهى ومكتبة القلعة إلى مركزاً لدعم الكتاب والمثقفين والفنانين في المنطقة.