بدعم من القرض الياباني .. تدشين مشروع للطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ دشنت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان يوم الخميس في محافظة اربيل مشروعا يخفف من الزخم الحاصل على شبكات نقل الطاقة إضافة إلى تنظيم عملية التجهيز والنقل بين المحطات الكهربائية.

وقال وزير الكهرباء كمال محمد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ اربيل بالوكالة هيمن قادر، والقنصل التركي العام في الاقليم هاكان كاراجاي، إنه "وبدعم من القرض الياباني لوكالة (جايكا) للتعاون الدولي، وبكلفة مالية تزيد على 5 ملايين يورو افتتحنا اليوم مشروع ( MINI-SCADA & VOLP) في اربيل"، معبرا عن شكره للحكومة والشعب الياباني على الدعم المتواصل الذي يقدمونه الى اقليم كوردستان.

أما محافظ أربيل بالوكالة هيمن قادر فتحدث خلال المؤتمر عن جدوى المشروع قائلا: سيسهم بالتخفيف على الضغط الحاصل على شبكات تزويد الكهرباء إضافة الى السيطرة على عمليات التجهيز ونقل الطاقة.

ومن المقرر أن تنفذ المشروع شركة "اسكوم" التركية.