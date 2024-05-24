بدعم من التحالف الدولي.. كومندوز تدمر نفقين لداعش في كرميان

شفق نيوز/ أعلنت قوات "كومندوز" كوردستان، يوم الجمعة، تدمير نفقين لتنظيم داعش، وضبط عدد من الأجهزة الإلكترونية التابعة للإرهابيين، بدعم من قوات التحالف الدولي.

وذكر بيان لقوات كومندوز، اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "فريقاً قتالياً من (فتيان الكوماندوز) بدأوا وبعد حصولهم على معلومات استخباراتية مفصلة مع فريق التحالف، عند الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس وحتى فجر الجمعة 23-24/5/2024 في كرميان، بعمليات تفتيش في المنطقة".

وأضاف البيان، أن "خلال التفتيش، عثرت عناصر الكوماندوز على أجهزة إلكترونية عدة، وأجهزة كمبيوتر محمولة وقطع غيار في أحد الأنفاق، وفي هذه الأثناء، تمت العملية بدعم من مروحيات التحالف وانتهت في الساعة التاسعة من صباح الجمعة".