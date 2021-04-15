سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بدعم من التحالف الدولي.. "قسد" تفكك خلية لداعش في الحسكة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-15T13:29:49+0000
بدعم من التحالف الدولي.. "قسد" تفكك خلية لداعش في الحسكة

شفق نيوز / أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الخميس، تفكيك خلية لتنظيم داعش كانت مسؤولة عن تزويد خلايا التنظيم الأخرى بالأسلحة والذخيرة في مخيم الهول شرق الحسكة.

وذكر المركز في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "قوات قسد وقوات التحالف الدولي لمحاربة داعش نفذت أمس (14 نيسان 2021) عملية مشتركة ضد خلية لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الحسكة، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قادة الإرهابيين وبحوزته كمية من الذخيرة والوثائق".

وأضاف البيان، أن "الخلية المذكورة كانت تزوّد خلايا داعش في مخيم الهول بالذخيرة، وهي مسؤولة عن التخطيط لعمليات داعش في المخيّم".

related

سوريا الديمقراطية تطالب دمشق بحلٍ للقضية الكوردية

Date: 2019-08-24 10:27:36
سوريا الديمقراطية تطالب دمشق بحلٍ للقضية الكوردية

التحالف الدولي يؤكد استمرار عمله مع القوات الكوردية في سوريا

Date: 2019-11-11 19:25:48
التحالف الدولي يؤكد استمرار عمله مع القوات الكوردية في سوريا

سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 31 من أفرادها في الهجوم التركي

Date: 2019-10-13 14:42:34
سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 31 من أفرادها في الهجوم التركي

قادمة من إقليم كوردستان.. تعزيزات عسكرية دولية إلى مناطق الإدارة الذاتية

Date: 2020-11-29 17:14:27
قادمة من إقليم كوردستان.. تعزيزات عسكرية دولية إلى مناطق الإدارة الذاتية

مقتل أحد عناصر "قسد" برصاص مجهولين في ريف دير الزور

Date: 2021-02-08 15:32:04
مقتل أحد عناصر "قسد" برصاص مجهولين في ريف دير الزور

البنتاغون: قواتنا في العراق وسوريا ملتزمة بدعم قسد

Date: 2019-10-08 16:07:51
البنتاغون: قواتنا في العراق وسوريا ملتزمة بدعم قسد

"قسد" تطيح باثنين من عناصر داعش في ريف الحسكة

Date: 2021-01-06 07:46:04
"قسد" تطيح باثنين من عناصر داعش في ريف الحسكة

رغم تهديدات أردوغان.. دعم أمیركي بـ 200 شاحنة للكورد شمالي سوريا

Date: 2019-08-06 15:32:50
رغم تهديدات أردوغان.. دعم أمیركي بـ 200 شاحنة للكورد شمالي سوريا