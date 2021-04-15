بدعم من التحالف الدولي.. "قسد" تفكك خلية لداعش في الحسكة

شفق نيوز / أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الخميس، تفكيك خلية لتنظيم داعش كانت مسؤولة عن تزويد خلايا التنظيم الأخرى بالأسلحة والذخيرة في مخيم الهول شرق الحسكة.

وذكر المركز في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "قوات قسد وقوات التحالف الدولي لمحاربة داعش نفذت أمس (14 نيسان 2021) عملية مشتركة ضد خلية لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الحسكة، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قادة الإرهابيين وبحوزته كمية من الذخيرة والوثائق".

وأضاف البيان، أن "الخلية المذكورة كانت تزوّد خلايا داعش في مخيم الهول بالذخيرة، وهي مسؤولة عن التخطيط لعمليات داعش في المخيّم".