بدعم ألماني.. اربيل تطلق "جسور" لمساعدة النازحين وخريجي الجامعات (صور)

شفق نيوز/ أطلق في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، مراسم إعلان مشروع لمساعدة النازحين والخريجين لإيجاد فرص عمل.

ويحمل المشروع اسم (جسور) حيث يتم تمويله من قبل الحكومة الألمانية.

وأقيمت المراسم داخل المركز الثقافي للجامعة التقنية في اربيل حيث حضرها العديد من طلاب جامعات كوردستان والاساتذة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وقال د نجيب توما مدير المشروع من جامعة اربيل التقنية، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المشروع يستهدف الشباب النازحين اللاجئين والخريجين في جامعات كوردستان حيث يتضمن تدريب 150 شابا في هذه المرحلة على تعلم اللغة الانجليزية ومهارات الحاسوب لمدة ستة أشهر، إضافة إلى مرحلة أخرى هي التطبيقية".

من جانبه قال ياسين حميد وهو أحد المدربين في المشروع، لوكالة شفق نيوز، إن "تدريب الشباب المشاركين سيكون على مرحلتين، الأولى هي للمبتدئين في اللغة الانجليزية ومهارات الحاسوب والمرحلة الثانية تخص غير المبتدئين من الشباب وذلك للتمكن من دخول سوق العمل بمهارات عالية ".