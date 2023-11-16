بدعم كويتي.. وضع حجر الأساس لمركز تدريب وتأهيل الأطفال الأيتام في أربيل

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل، اليوم الخميس، وضع حجر الأساس لمشروع مركز لتأهيل وتدريب الاطفال الايتام في اقليم كوردستان بدعم من الهلال الاحمر الكويتي واحدى منظمات المجتمع المدني الكويتية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان محافظ أربيل اوميد خوشناو قام وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الكويتية بينها منظمتا "الكويت بجانبكم" و"الحدباء" والهلال الاحمر الكويتي بوضع حجر الاساس لمركز تأهيل وتعليم وتدريب وتطوير الاطفال الايتام في اقليم كوردستان ومدينة أربيل بشكل خاص.

وقال ممثل منظمة الحدباء لدعم الايتام محمد رمضان في حديث لوكالة شفق نيوز إن "هذا المركز يمثل نموذجاً في الدول العربية ومنها العراق"، مبيناً أنه "لدينا صداقة قوية مع اقليم كوردستان ولهذا تم انشاء هذا المركز المهم للاطفال بشكل عام والايتام بشكل خاص".