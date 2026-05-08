بدعم روانگه.. معسكر تخييم لتعزيز روح التعايش وتنمية القدرات في عقرة

شفق نيوز- دهوك

أعلنت مؤسسة روانگه، مساء الجمعة، عن إقامة معسكر تخييم في قضاء عقرة، ضمن إطار تعزيز روح التعايش، وتنمية قدرات ومهارات الشباب، والحفاظ على البيئة.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المخيم أقيم منطقة (كاني توزي) التابعة لناحية دينارته في قضاء عقرة".

وأضافت: شهد المخيم، الذي استمر لمدة يومين، مشاركة 150 شاباً وشابة من مختلف المكونات والأديان (المسلمين، المسيحيين، والإيزيديين)، إلى جانب عدد من المعلمين، وخبراء التخييم والكشافة، وممثلين عن منظمات تُعنى بالمرأة والشباب، إضافة إلى صحفيين وإعلاميين ومختلف فئات المجتمع.

وبينت "كما هدف المخيم إلى تعزيز روح الوحدة والتعارف بين المشاركين، وتنمية ثقافة العمل الجماعي، وترسيخ روح المسؤولية الفردية تجاه المجتمع، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الحفاظ على طبيعة كوردستان وجمالها".