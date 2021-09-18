بدعم جوي دولي.. قسد تطيح بـ27 "ارهابياً" في ريف الحسكة

شفق نيوز/ أعلنت قوات الأمن الداخلي في الادارة الذاتية "الاسايش"، يوم السبت، القبض على 27 عضواً من خلايا تنظيم "داعش" خلال عملية امنية جرت بدعم من طيران التحالف الدولي في ريف الحسكة شمال شرق سوريا.

وقالت قوات الآمن الداخلي على صفحتها بموقع فيسبوك، أن "قوات وحداتنا الخاصة HAT نفذت عمليات متابعة ورصد لفلول داعش المنهزمة وتوصلت إلى 27 شخصاً ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في قريتي عابد وفلاحة بريف الحسكة".

وأضافت أن "العملية جاءت بعد جمع الأدلة والثبوتيات التي تُؤكد تورطهم بتسهيل تحركات الخلايا الإرهابية ومساهمتهم بالتخطيط لعمليات الإغتيال ضد المدنيين والعسكريين"، مشيرة إلى "إلقاء القبض عليهم بدعمٍ من التحالف الدولي".

ونوه البيان، إلى "ضبطَ بحوزتهم أسلحةً ومعدات تقنية كانوا يستعملونها في تنفيذ الأعمال الإرهابية وعمليات الإستهداف وزراعة الألغام والإغتيالات".

بدوره قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن طيران التحالف الدولي حلق لقرابة 20 ساعة بشكل مستمر في سماء مدينة الحسكة وريفها لتوفير التغطية الجوية للعملية الأمنية في الريف الجنوبي الشرقي للمدينة.

ومنذ مطلع العام الجاري شنت قوات سوريا الديمقراطية وأجهزتها الأمنية بدعم من التحالف الدولي عشرات العملية الأمنية التي استهدفت خلايا تنظيم داعش في ريفي الحسكة ودير الزور شمال شرق سوريا.