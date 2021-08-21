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بدعم التحالف الدولي.. مكافحة الإرهاب في الادارة الذاتية تطيح باثنين من قياديي داعش بريف الحسكة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-21T12:35:24+0000
بدعم التحالف الدولي.. مكافحة الإرهاب في الادارة الذاتية تطيح باثنين من قياديي داعش بريف الحسكة

شفق نيوز/ أعلنت قوات مكافحة الإرهاب (HAT) التابعة للإدارة الذاتية اعتقالها لأثنين من قيادي خلايا تنظيم داعش في ريف الحسكة شمال شرق سوريا.

وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "قواتنا الخاصة بمشاركة التحالف الدولي، داهمت مكان قيادييَن للعمليات الإرهابية لتنظيم داعش الإرهابية أمس الجمعة 20 آب /أغسطس بريف مدينة الحسكة الغربي".

وأوضح البيان أنه "استكمالاً لعمل وحداتنا الخاصة بمتابعة عملاء وخلايا داعش الإرهابية توصلت قواتنا في قسم (HAT) لاثنين من قياديين الخلايا الإرهابية في ريف مدينة الحسكة".

وجاءت العملية بحسب البيان "بمشاركةٍ ودعمٍ من التحالف الدولي وضُبط بحوزتهم أسلحةً وذخائر ومعدات للعمليات الإرهابية التي يفتعلونها بحق شعبنا لزعزعة أمنهم وسلامتهم وبث الرعب والخوف في قلوب الأهالي".

ومنذ مطلع العام الجاري نفذت قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي عشرات العمليات ضد خلايا تنظيم داعش التي يتركز نشاطها في ريفي الحسكة ودير الزور بشمال وشرق سوريا.

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