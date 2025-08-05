بدراسة سرية.. اربيل تتدارك "خطراً معيشياً" يهدد السكان

شفق نيوز- اربيل

كشف محافظ اربيل اوميد خوشناو، يوم الثلاثاء، عن إجراء "دراسة سرية" حول وضع البيئة في المدينة، مؤكداً ان الدراسة اثبتت خطورة الوضع مع ارتفاع نسب التلوث.

وقال خوشناو في حديث اثناء مشاركته في ندوة أجرتها مؤسسة رؤى البحثية وحضرتها وكالة شفق نيوز، إن "مؤسسات تعليمية في اقليم كوردستان أجرت هذه الدراسة بشكل سري، وتوصلنا إلى نتيجة أن البيئة في اربيل وصلت الى مستويات سيئة حيث ان بعض المناطق كان العيش فيها خطيرا".

وأضاف أن "هذه المناطق كانت قريبة من المصافي النفطية في اربيل، وبالنتيجة قمنا بوضع خطة لإغلاق المصافي غير المرخصة وغير القانونية، وهذا ما أسهم في تحسن بيئة المدينة".

وتابع ان "مشروع الحزام الأخضر حول المدينة هو واحد من المشاريع التي تأتي ضمن سلسلة الحلول"، لافتا الى ان "المحافظة قامت أيضا بإغلاق مئات المولدات حيث وصل العدد الى 1600 مولدة داخل الأحياء السكنية".