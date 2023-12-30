بداية العام 2024 .. أمطار وهطول ثلجي في مراكز المدن بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ توقع خبير الأرصاد الجوية شالاو هدايت، يوم السبت، أن تتأثر المنطقة من مطلع شهر كانون الثاني/يناير المقبل ولغاية الأسبوع الثاني من الشهر ذاته بحالة جوية رطبة وممطرة وصفها بالإيجابية، مشيرا إلى أنه من الأسبوع الثاني حتى منتصف الشهر ستغطي الأمطار "الجيدة" منطقتنا كافة لتتساقط معها الثلوج في مراكز المدن بإقليم كوردستان.

وقال هدايت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه من الأسبوع الأول في شهر كانون الثاني إلى الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، وبسبب ضعف وانحسار نظام الضغط المنخفض الآيسلندي على أوروبا سيعود الوضع الرطب والممطر الإيجابي إلى مناطقنا.

وأضاف أنه بحسب المؤشرات الحالية تظهر كتلة هوائية باردة قوية في الاسبوع الثاني ستتسبب بتساقط الثلوج على نطاق واسع حتى في مراكز المدن.

في غضون ذلك قال خبير التنبؤات الجوية صادق عطية في منشور على مواقع التواصل، إن أول موجة شديدة البرودة قطبية تزور منطقتنا منتصف شهر كانون ثاني/ 2024م.