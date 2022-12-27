بخمس إطلاقات .. مقتل شخص في منطقة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بمقتل شخص بإطلاق النار عليه في قضاء "قلعة دزه".

وقالت المديرية في بيان، إن القوات الأمنية تلقت إشعاراً عن وجود جثة في القضاء المذكور وبالتحديد بالقرب من شارع 60 متراً، وبعد وصولها إلى مكان الحادث تبيّن أن القتيل مواطن يُدعى (آ، ر، أ) من مواليد العام 1973 .

وأضاف أنه بعد نقله إلى المستشفى وتشريح جثته، تم اكتشاف وجود آثار لخمس إطلاقات لسلاح نوع كلاشينكوف على جسده.

ووفقا للبيان فإن فريق قضاء "بشدر" التحقيقي عثر على ظروف اطلاقات الكلاشينكوف في مكان الحادث لتباشر بالإجراءات القانونية.

وبحسب أقوال ابن الضحية، لم يكن لدى والده أي مشاكل مع أي شخص ولا يعرفون من قتله" تم فتح ملف تحقيق بالحادث.