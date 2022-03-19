بخطة أمنية وخدمية.. خانقين تبدأ احتفالات أعياد نوروز

شفق نيوز/ أعلن مسؤولون في قضاء خانقين ضمن محافظة ديالى، يوم السبت، بدء تأمين احتفالات أعياد نوروز بإجراءات وخطط خدمية وأمنية محكمة وتسهيل مرور السائحين إلى وحدة كرميان الكوردستانية للاحتفال بأعياد نوروز.

وقال قائممقام قضاء خانقين، دلير حسن سايه، لوكالة شفق نيوز، إن "التشكيلات الأمنية والقوى الساندة شرعت بخطة شاملة لتأمين دخول السائحين والمحتفلين بأعياد نوروز إلى قضاء خانقين"، مبيناً أن "الخطة تتضمن تنظيم مرور وخروج العجلات والقوافل السياحية وتأمين نحو 7 مواقع سياحية في خانقين".

ورجح سايه، ارتفاع أعداد الوافدين لخانقين، في أيام العيد، بعد تخفيف قيود كورونا وزوال جانب كبير من خطرها إلى جانب الاستقرار الأمني الذي يسود خانقين وغالبية أطرافه الحدودية مع الوحدات الإدارية الأخرى وإقليم كوردستان".

ودعا المسؤول المحلي، السائحين والمحتفلين، إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية والحكومية لنجاح خطة نوروز، دون أي مشكلات أو حوادث تذكر، وجعل أعياد نوروز مناسبة تجسد التعايش السلمي والمجتمعي بين جميع مكونات ديالى".

وبالتزامن مع خطة تأمين احتفالات نوروز، كشف مدير دائرة سياحة خانقين التابعة لإقليم كوردستان، سمير سردار، عن إجراءات ميسرة لتسهيل مرور القوافل والمجموعات السياحية من خانقين نحو قضاء كلار في وحدة كرميان الكوردستانية، ومنح تصريحات الدخول لتفادي مشكلات التأخير والعراقيل الأخرى أمام السائحين الوافدين.

ورجح سردار، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، ارتفاع أعداد السائحين الوافدين إلى خانقين ونحو كلار بنسبة أكبر من العاميين الماضيين جراء الاستقرار الأمني وزوال جانب كبير من أخطار جائحة كورونا إلى جانب تعافي الدخل المعيشي لأغلب الوافدين من خارج خانقين ومن خارج محافظة ديالى".

إلى ذلك، أطلقت قيادة عمليات الحشد الشعبي في ديالى، ومنذ يومين خطة لتأمين احتفالات أعياد نوروز في أطراف خانقين ومحيطه شمال شرقي المحافظة، وبمشاركة 4 ألوية وقوات ساندة.

وأبلغ مصدر في قيادة العمليات، وكالة شفق نيوز، أن "ألوية الحشد (1 - 20 - 23 - 110) أطلقت خطة أمنية متعددة المحاور لتأمين احتفالات عيد نوروز، في أطراف قضاء خانقين ومحيطه، وتشمل نصب نقاط تفتيش ودوريات راجلة ومتحركة وبالتنسيق مع التشكيلات الأمنية".

وأضاف المصدر، أن "الخطة تشمل تأمين 8 قرى في محيط خانقين وأطراف نهر الوند، ومناطق أطراف نفط خانة والمناطق السياحية الواقعة ضمن محاور الحشد لمنع وقوع أي حوادث أو خروقات تعكر صفوة الاحتفالات أو تهدد المحتفلين".

ويعتبر عيد نوروز، اليوم الأول لعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من أذار في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار، ويحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.

وتحيي عدد من البلدان في الشرق الأوسط، أعياد نوروز، مثل إيران وأفغانستان وباكستان، وبلدان بشرق أوروبا مثل طاجاكستان وأوزبكستان.