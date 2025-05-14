بخسائر تقدر بمليون ونصف دولار.. حريق ضخم يلتهم مرآب سيارات غربي أربيل (صور وفيديو)

شفق نيوز/ شهدت محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اندلاع حريق كبير في مرآب للسيارات يضم محال صيانة وبيع بطاريات السيارات، على طريق مخمور - أربيل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن حريقاً كبيراً اندلع منذ فجر اليوم الأربعاء، وما زال مستمراً حتى اللحظة في مرآب للسيارات بقرية يدي قصدر غربي مدينة أربيل، وسط محاولات للسيطرة عليه.

وقال صاحب المرآب ويدعى محمد هاشم، لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع منذ الساعة الثالثة فجراً داخل المرآب وسط عجز فرق الإطفاء على إطفائه".

وأضاف هاشم، أن "خسائر الحريق تقدر بمليون ونصف المليون دولار"، مؤكداً أن فرق الإطفاء استمرت بمحاولات إطفاء الحريق حتى الساعة الـ12 من ظهر اليوم".