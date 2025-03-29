بحوزتهما كيلو من "الماريجوانا".. الإطاحة بمتاجريْن بالمخدرات في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المواد المخدرة في إقليم كوردستان، يوم السبت، الإطاحة بمتهميْن بالمتاجرة بالمواد المخدرة، مع ضبط كيلوغرام واحد من مادة "الماريجوانا" المخدرة كان بحوزتهما في مدينة أربيل.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استمراراً لمساعيها للتصدي ومكافحة المواد المخدرة، وبعد تحصل قرار من قاضي تحقيق الآسايش، تمكنت قواتها من إلقاء القبض على متهمين اثنين يتاجران ببيع وشراء وتوزيع المواد المخدرة داخل مدينة أربيل".

وأضاف البيان، أن "العملية شهدت ضبط أكثر من كيلوغرام واحد من مادة الماريجوانا المخدرة كانت بحوزة المتهميْن".

وأشار إلى أن "المتهميْن محتجزان استناداً لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية".