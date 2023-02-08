بحوزتهما أسلحة أيضاً.. اعتقال مبتزين لفتيات ونساء في أربيل

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم الأربعاء، اعتقال متهمين بابتزاز فتيات ونساء عبر وسائل التواصل في عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم مديرية شرطة أربيل المقدم هوكر عزيز في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إنه "تم اليوم اعتقال متهمين اثنين كانا يقومان بابتزاز النساء الكترونياً عبر تسجيل أصواتهن والتهديد بنشر صور الفتيات والنساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة أربيل".

وأضاف، انه وبعد تسجيل دعوى من احدى النساء ضدهما قمنا بمراقبة المتهمين وإعتقلناهما بكمين محكم"، مبينا اننا "وجدنا بحوزتهما أسلحة وأجهزة هاتف نقال (موبايلات) وادلة أخرى والآن هم في قبضة القانون ونطلب من المتضررات ان يقمن بتسجيل شكاوى ضد المتهمين بحسب القانون".