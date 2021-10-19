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بحلول 2023.. دانة غاز تقرر زيادة انتاجها من حقول اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-19T14:52:47+0000
بحلول 2023.. دانة غاز تقرر زيادة انتاجها من حقول اقليم كوردستان

شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان كمال محمد صالح، يوم الثلاثاء، مع ممثلي شركة دانة غاز، مشاريع الكهرباء وتوفير الوقود لمحطات انتاج الكهرباء.

وابدى المدير المخول لشركة دانة غاز وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استعداد شركتهم للمساهمة في مشاريع قطاع الكهرباء في الاقليم وخصوصا في مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية".

وكان رفع مستوى انتاج الغاز الطبيعي قسماً مهماً من المباحثات بين الجانبين.

ومن المقرر انه اعتبارا من بداية عام 2023 ان يتم رفع انتاج شركة دانة غاز من الغاز الطبيعي من حقول اقليم كوردستان، بحسب البيان.

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