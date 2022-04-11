بحلول شهر رمضان.. سوق التمر في السليمانية ينشط وأسعار "سيد المائدة" تنتعش (صور)

شفق نيوز/ التمر، "سيد المائدة" في شهر رمضان، يتصدر وجبة الإفطار لكونه أول ما يستهل الصائم به إفطاره، ولا يخلو أي بيت منه، ولكل عائلة نوعها المفضل وطريقتها المميزة في إعداده، فهناك من يفضل أكله كما هو، فيما يفضّله آخرون مخلوطاً بالزبد أو الجوز أو مع اللبن، مع إضافات أخرى تتمثل بالحبة الحلوة، أو الكزبرة، أو الهيل.

في أسواق محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، توجد محال خاصة ببيع التمور بمختلف أصنافها، وقد ازدادت حركة بيعه خلال أيام شهر رمضان.

أحد الباعة يقول لوكالة شفق نيوز "لا أظن أن بيتاً عراقياً يخلو من التمر، فهناك اعتقاد سائد أن البيت الذي فيه تمر لن يجوع أهله، ولا نجد مائدة رمضانية إلا وفيها حبات من التمر".

ويشير إلى أن "التمر متوفر بعدة طرق من التعليب، فمنه المكبوس بأكياس النايلون، أو المعلّب في علب بلاستيكية، بمختلف أنواعه وأصنافه، وبعض الأنواع المعلبة يضاف لها السمسم والراشي وبعض المطيبات".

وتابع "التمر الموجود حالياً هو الخستاوي وهو مرغوب لأنه رخيص الثمن، وهناك ايضاً الزهدي والبديري والأشرسي والبريم والازرق ازرق وغيرها، وأغلى نوع هو الأشرسي الذي يزرع في مندلي ومناطق من ديالى ولا يزرع في البصرة المشهورة بالتمر".

وأردف بائع التمر "هناك تمر البديري، ويأتي من منطقة البدير في البصرة، وهذه الثمرة غريبة اذ تنضج حين تجف تماما، ولها طريقة خاصة بالأكل إذ تؤخذ حبات منه وتغسل ثم تنقع بالماء لمدة نصف ساعة لتتحول إلى ما يشبه الحلويات النادرة، وهو من النوع زهيد الثمن".

فيما يقول المواطن علي عباس، الذي التقى به مراسل وكالة شفق نيوز أثناء تجوله في سوق السليمانية لشراء التمر، إن "التمر وجبة اساسية في مائدة الافطار وبدونه يكون هناك نقص كبير بالمائدة، ونحن معتادون أن نتناول التمر في بداية الإفطار مع اللبن كسنة نبوية و كعرف اجتماعي معتاد، لهذا لابد أن يكون التمر حاضرا في مائدة الإفطار".

وأوضح أن أسعار التمور "ترتفع خلال شهر رمضان بسبب الإقبال المتزايد عليه، انا اشتريت علبة زنة نصف كيلوغرام بألفي دينار، وهنالك انواع من التمر يصل سعرها إلى ثمانية آلاف دينار".

وتشهد الأسواق هذه الأيام، انتعاشاً ملحوظاً في بيع التمور، بمختلف أنواعها وأصنافها، حيث يلقى سوق التمور إقبالاً كبيراً من المستهلكين، نظراً لدخولنا شهر رمضان ولكون التمر من أهم مكونات مائدة الإفطار للصائم.