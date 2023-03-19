بحفل جماهيري واسع .. أربيل تستعد لإيقاد شعلة نوروز غداً (صور)

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، أن فعاليات مهرجان آذار نوروز ستنتهي غدا بإيقاد شعلة نوروز في متنزه شاندر.

وقال خوشناو في تصريح للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن المهرجان يختتم فعاليته غدا الاثنين بإيقاد شعلة نوروز في متنزه "شاندر" في الساعة الرابعة مساء.

وثمّن المحافظ دور اللجنة المنظمة للمهرجان التي طبقت الخطط المعدة بحذافيرها، ونفذت أعمالها بنجاح.

وأشار خوشناو إلى ان، مراسم الحفل ستجري بحضور مجموعة من الفنانين والفرق الموسيقية الكوردية ضمن إحتفال جماهيري واسع، داعيا السكان الى المشاركة في هذا الحفل.

وانطلقت في مدينة أربيل، بداية الأسبوع الفائت، مهرجان أعياد آذار ونوروز بافتتاح "جدارية الشهيدة خجة باوة"، أول ضحية من النساء في انتفاضة عام 1991 بإقليم كوردستان.