بحضور نيجيرفان بارزاني .. مراسم استقبال وتوديع جثامين ضحايا قصف زاخو بمطار أربيل

شفق نيوز/ جرت مراسم رسمية صباح اليوم الأربعاء بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني العراق لاستقبال وتوديع جثامين ضحايا القصف الذي استهدف منتجعا سياحيا في إدارة منطقة زاخو المستقلة.

وجرت المراسم في مطار أربيل الدولي الذي استقبل جثامين الضحايا القادمة من دهوك وفي الوقت ذاته سيقوم بتوديعها ليتم نقلها إلى مطار بغداد الدولي لتسليمها إلى ذويهم.

وقام الرئيس نيجيرفان بارزاني، وكذلك ممثل عن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئاسة برلمان كوردستان، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بوضع أكاليل من الزهور على المنصة التي تضم جثامين تسع ضحايا.

وقال متحدث خلال المراسم استقبال الجثامين، "مع شديد الأسف وفي كارثة وقعت على أرض الوطن وبينما كان مواطنون يقضون أوقات في أحضان كوردستان في زاخو تعرضوا إلى نيران القصف التركي مما أدى إلى استشهاد 9 مدنيين وجرح 26 آخرين".

وأضاف أنه "للأسف فإن الأوضاع غير مستقرة في في المناطق الحدودية منذ فرتة طويلة مما تسبب بنزوح أهلنا من المدنيين بسبب المعارك الدائرة بين القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني على أرض العراق وإقليم كوردستان ذهب ضحيتها المدنيون في تلك المناطق".

وتابع المتحدث نحن "في إقليم كوردستان نحرض على الأمن والاستقرار وحفظ مواطنين، ونستنكر بشدة على مواطنينا المدنيين تحت اي ذريعة، مطالبا بوقف القصف المستمر على المناطق الحدودية.

وطالب كذلك القوات التركية وحزب العمال بإبعاد الحرب الدائرة بينهما عن اراضي الاقليم واحترام سيادة العراق واقليم كوردستان.