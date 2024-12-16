بحضور نخبة من المثقفين.. انطلاق مؤتمر "الإعلام والتعايش المجتمعي" في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينة السليمانية، يوم الاثنين، انعقاد مؤتمر علمي تحت عنوان "دور الإعلام في التعايش المجتمعي"، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمثقفين ومختصين في مجال الإعلام.

ونظم المؤتمر من قبل منظمة "شار"، وسلط الضوء على أهمية الإعلام كأداة فعالة لتعزيز التفاهم بين مكونات المجتمع وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي.

وقال دانا جمال، رئيس منظمة "شار"، لوكالة شفق نيوز، إن "الإعلام يلعب دوراً محورياً في بناء المجتمعات المستقرة، خاصة في المجتمعات المتنوعة التي تحتاج إلى جهود مكثفة لتعزيز الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف".

وأضاف جمال، أن المؤتمر يسعى إلى الخروج بتوصيات عملية تسهم في توجيه وسائل الإعلام نحو تعزيز الخطاب الإيجابي والتنوع الثقافي، مشدداً على أن هذه الجهود ضرورية لبناء مجتمع متماسك ومستدام.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر ياتي في سياق تصاعد أهمية الإعلام كوسيلة رئيسية للتواصل في عالم يشهد تحديات متزايدة بسبب التوترات المجتمعية. وقد اكتسب دور الإعلام أهمية خاصة في تعزيز التعايش السلمي، خاصة في المناطق التي تعاني من التنوع الإثني والديني، حيث يمكن للإعلام أن يسهم في معالجة الخلافات ونشر ثقافة التفاهم.

كما يعكس المؤتمر اهتمام السليمانية، كمركز ثقافي وأكاديمي، بالقضايا الاجتماعية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والثقافية لدعم الاستقرار والتنمية.