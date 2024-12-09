بحضور نجوم عرب وأجانب.. انطلاق مهرجان دهوك السينمائي الدولي (صور)

شفق نيوز/ انطلقت قبل قليل فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان دهوك السينمائي الدولي، في قاعة المؤتمرات بجامعة دهوك ضمن إقليم كوردستان.

وقال حسن عارف، مسؤول اللجنة المنظمة للمهرجان، لوكالة شفق نيوز، إن "العديد من الشخصيات الفنية في مجالات عدة من اقليم كوردستان والعراق، إضافة إلى مشاركة شخصيات فنية من دول اجنبية وعربية".

وأضاف عارف، أن "عدد الافلام المشاركة في المهرجان يصل إلى 107"، لافتاً إلى أن "46 منها أفلام كوردية و61 عربيأ وأجنبيأ".

من جانبه، أوضح مديرر مهرجان دهوك السينمائي الدولي، للوكالة أن "رسالة المهرجان هذا العام هي الرياضة، وأن ضيف المهرجان هو الهند"، مردفاً بالقول، إن هناك أفلاماً ستعرض لأول مرة في مدينة زاخو أيضأ ضمن فقرات البرنامج والتي تتضمن تقديم ندوات وحوارات حول السينما".