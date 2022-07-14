بحضور مسعود بارزاني.. الفرنسيون يحتفلون بعيد الباستيل في أربيل (صور)

شفق نيوز / شارك رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، يوم الخميس، في احتفالية أقامتها القنصلية الفرنسية في أربيل، بمناسبة عيد "الباستيل".

وكتب بارزاني، في تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع توتير، تابعته وكالة شفق نيوز: "يسعدنا المشاركة مساء اليوم في احتفال عيد الباستيل الذي تنظمه القنصلية العامة لفرنسا في أربيل".

وأضاف: "اسمحوا لي أن أتمنى لأصدقائنا، شعب فرنسا، يومًا وطنيًا سعيدًا ومزدهرًا".

ويحتفل الفرنسيون بعيد الباستيل، كيوم وطني، ويصادف 14 تموز/ يوليو من كل عام، ويمثل الذكرى السنويَّة لواقعة اقتحام الثوّار لسجن الباستيل ليشكل نقطة تحول مفصلية في مجريات الثورة الفرنسية التي انطلقت عام 1789.