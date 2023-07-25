بحضور مسعود بارزاني.. اربيل تحتضن المعرض الدولي للتربية والتعليم

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، فعاليات المعرض الدولي للتربية والتعليم بنسخته الثانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني حضر افتتاح المعرض، بالإضافة إلى وزير داخلية الاقليم ريبر أحمد ووزير التربية آلان حمه سعيد.

واضاف مراسلنا، ان المعرض يشارك فيه 120 مؤسسة تعليمية وايضا مشاركة جامعات من 11 دولة حول العالم.

ومن المقرر أن تستمر فعالياته لغاية 28 من الشهر الجاري.