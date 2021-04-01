بحضور أمريكي.. إحياء عيد "اكيتو" في الإدارة الذاتية (صور)

شفق نيوز/ احتفل المئات من الآشوريون والسريان والكلدان في قرية "كر شيران" بريف القامشلي كبرى المدن الكوردية في منطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا، الخميس، بعيد رأس السنة البابلية (أكيتو).

ويصادف 1 نيسان/ أبريل من كل عام، عيد رأس السنة البابلية "كيتو"، الذي يحتفل به الآشوريون والسريان والكلدان في العالم.

وشارك في الاحتفال ديفيد براونستين، نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا وممثلين عن الأحزاب السياسية والمجلس الوطني الكوردي والإدارة الذاتية.

وضمت الاحتفالات القاء الكلمات وفقرات غنائية وموسيقية شعبية إلى جانب عقد حلقات الرقص الفلكلورية.

وشهدت مناطق القامشلي وتل تمر وديرك في ريف الحسكة احتفالات بعيد أكيتو رغم تزايد اعداد الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة ووسط غياب الإجراءات الاحترازية.

وهاجر الكثير من مسيحيّ منطقة الإدارة الذاتية إلى خارج سوريا لا سيما بعد الهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" على القرى الآشورية على ضفاف نهر الخابور في شباط 2015، والذي تسبب بهجرة الآلاف من الاشوريين إلى خارج البلاد بالإضافة إلى اقدام عناصر داعش بتدمير الكنائس والقرى.