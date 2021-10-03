بحضور لافت.. افتتاح مركز البروفيسور الكوردي عز الدين مصطفى الثقافي

شفق نيوز / افتتح في مدينة السليمانية في إقليم كوردستان، يوم الأحد، مركز البروفيسور عز الدين مصطفى الثقافي، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لرحيلة.

وحضر مراسم افتتاح المركز الثقافي، شخصيات حكومية وثقافية، فضلا عن عائلة المرحوم الدكتور عز الدين مصطفى.

وقال المشرف على المركز، فاروق ملا مصطفى، في كلمة له أثناء المراسم التي حضرتها وكالة شفق نيوز، إن "افتتاح صرح ثقافي يحمل اسم أحد القامات الثقافية الكوردية في مدينة الثقافة (السليمانية) يعد إضافة للحركة الثقافية الكوردية والعربية".

وأضاف ملا مصطفى، أن "الاحتفاء بالأدباء والمثقفين لا يعد واجباً حكومياً فحسب، بل هو واجب مجتمعي يجب أن يتبناه الجميع لما لتلك الأسماء الثقافية من وقعها على تاريخ المحافظة بل وحتى على تاريخ إقليم كوردستان والعراق بشكل عام".

وشهدت المراسم أيضاً، رفع الستار عن تماثيل لعدد من الشخصيات الثقافية والأدبية الكوردية.

وولد عز الدين مصطفى رسول، عام 1934، وأمضى حياته كلها في البحث العلمي، إذ أنجز أكثر من 80 كتاباً بين القصة والشعر والدراسات الأدبية، كما ربى أجيالاً عديدة من الطلاب في جامعات بغداد والسليمانية وصلاح الدين.

وبدأ عز الدين، حياته الدراسية في كلية الشريعة في بغداد، وفُصل منها بسبب نشاطه السياسي، والتحق بعدها بدار المعلمين العالية (كلية التربية)، وأدت مشاركته في انتفاضة عام 1952 إلى فصله وسجنه.

وفي عام 1956، سافر عز الدين مصطفى، إلى سوريا، والتحق بكلية الأداب في جامعة دمشق، ولدى اندلاع ثورة 14 تموز 1958 عاد إلى بغداد، وأكمل الدراسة في كلية الأداب في جامعة بغداد، وفي عام 1960 جاء إلى موسكو، لإكمال الدراسات العليا، وبعد إنهائها عاد إلى العراق سراً عام 1965، وشارك في الحركة الكوردية.

وعمل بعد ذلك استاذاً في قسم اللغة الكوردية بكلية الآداب -جامعة بغداد، وأصدر كتابه "أحمد خاني شاعراً ومفكراً" الذي نال لقاءه شهادة دكتوراه الدولة من معهد الاستشراق في موسكو، وتوفي صباح يوم الخميس 3 تشرين الأول 2019، في مدينة السليمانية.