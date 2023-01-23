بحضور فنانين ومثقفين.. أربيل تحيي ذكرى "ماملي" أشهر الفنانين الكورد (صور)

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، مراسم إحياء ذكرى وفاة الفنان الكوردي المشهور محمد ماملي، بحضور شخصيات فنية وثقافية.

وأقيمت المراسم في قاعة (پێشەوا) داخل وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان.

وجرى خلال المراسم، إحياء ذكرى وفاة المطرب الكوردي محمد ماملي، من خلال أغانٍ عدة بصوته، إضافة إلى معرض صغير للصور الفنان المتوفي.

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في كلمة له ألقاها أثناء المشاركة في المراسم، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الفنان ماملي كان مدرسة في الطرب والغناء الكوردي الذي مازالت أغانيه يتم الاستماع إليها حتى الآن".

وأضاف خوشناو، أن "أهمية هذا الفنان تكمن في كونه اعتمد في أغانيه على استخدام كلمات قصائد الشعراء الكورد البارزين، الأمر الذي ساهم في خدمة الأدب والشعر الكوردي، إضافة إلى خدمة الفن الكوردي".

وتوفي الفنان محمد ماملي المولود في مدينة مهاباد الكوردية في ايران سنة 1999 في مسقط رأسه تاركا وراءه ارثا فنيا كبيرا حيث اشتهر في اقليم كوردستان وايران بشكل كبير بأغانيه الطربية.