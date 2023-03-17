بحضور شخصيات حكومية.. أربيل تقيم مارثون 3كم ضمن فعاليات مهرجان الربيع (صور)

شفق نيوز / أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، ماراثون ضمن فعاليات مهرجان الربيع، شارك فيه مئات الشخصيات المختلفة، إضافة إلى شخصيات حكومية.

وقال منظم الماراثون، عبد الستار عصمت، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المهرجان يأتي ضمن فعاليات مهرجان الربيع، حيث يختص بجميع الفئات العمرية وهو الركض لمسافة ثلاثة كم، حول متنزه شاندر في مدينة أربيل".

بدوره، ذكر محمد صالح (مشارك في الماراثون) للوكالة، أن "مشاركتي اليوم في هذا الماراثون هو ضمن مهرجان الربيع وللتشجيع على الرياضة ونشر الوعي الرياضي لدى جميع فئات المجتمع".

وتضمن الماراثون، مشاركة جهات حكومية، إذ أوضح قائممقام أربيل، نبز عبد الحميد، الذي شارك في المارثون، لوكالة شفق نيوز، أن "مشاركة الجهات الحكومية مهمة في هذه النشاطات، وذلك لتشجيع المواطنين عليها واعطاء نظرة إيجابية عن مدينة أربيل والاستقرار فيها".