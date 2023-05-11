بحضور سياسي ودبلوماسي واسع.. أربيل تقيم مراسيم افتتاح متحف بارزاني (صور)

شفق نيوز / تُقام اليوم الخميس، في ناحية بارزان بشمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مراسيم افتتاح "متحف بارزاني" الذي سيضم مقتنيات الزعيم الكوردي الراحل ملا مصطفى بارزاني، بالاضافة الى بقايا ملابس ومقتنيات ضحايا الأنفال ومقتنيات البيشمركة القدماء الذين شاركوا في الحركة التحررية الكوردية.

وستجري المراسيم، بحضور الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيسي الجمهورية مجلس الوزراء الاتحاديين، عبد اللطيف رشيد، ومحمد شياع السوداني.

وسيحضر كذلك، أبرز قادة القوى العراقية، من بينهم رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، وأسامة النجيفي.

كما ستشهد مراسيم الافتتاح، حضور سفراء دول عدة، من بينهم السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي، إضافة لسفيري فرنسا وبريطانيا وغيرها من البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العراق.

وسيلقي الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، كلمة في المراسيم، بالاضافة الى كلمات للقيادات السياسية العراقية، وسط حضور ومشاركة العديد من الكتاب والصحفيين القدماء والأكاديميين في أوروبا وأمريكا.