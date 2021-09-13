بحضور رئيس الاقليم.. تنصيب بطريرك كنيسة المشرق الآشورية- صور

شفق نيوز/ جرت في مدينة عنكاوا في أربيل، يوم الاثنين، مراسم تسمية البطريرك مار آوا الثالث بطريركاً لكنيسة المشرق الآشورية.

وحضر المراسم التي جرت في كنيسة مار يوحنا، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وعدد من المسؤولين.

وكان رئيس الاقليم هنأ البطريرك مار آوا الثالث، مؤكداً دعمه للحرية الدينية والتعايش والتسامح وقبول الآخر بين المكونات.

وأشار إلى دور الكنائس والمراكز الدينية في توطيد وتعزيز هذه الثقافة في المجتمع الكوردستاني والعراقي.

وأنتخب مار أوَّا روئيل هو من مواليد شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية في العام 1975، بطريركاً الثاني والعشرين بعد المئة لكنيسة المشرق الاشورية، خلفاً للبطريرك مار كيوركيس الثالث صليوا الذي قدَّم إستقالتَه العامَ الماضي لأسباب صحية.