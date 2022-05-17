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بحضور رؤساء الكتل.. تأجيل اجتماع رئاسة برلمان كوردستان الى 24 ايار الجاري

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-17T11:01:07+0000
بحضور رؤساء الكتل.. تأجيل اجتماع رئاسة برلمان كوردستان الى 24 ايار الجاري

شفق نيوز/ أعلن برلمان إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تأجيل اجتماع مقرر لهيئة الرئاسة إلى يوم 24 من الشهر الجاري، فيما بيّن أن الاجتماع المقبل سيضم رؤساء الكتل السياسية في البرلمان.

وقالت سكرتيرة البرلمان منى قهوجي في تصريح صحفي مقتضب تابعته شفق نيوز؛ إنه "تم تأجيل الاجتماع والذي كان من المقرر عقده اليوم بين رئيسة برلمان الإقليم ونائبها وسكرتيرة البرلمان، إلى يوم 24 من الشهر الجاري"، من دون الإفصاح عن سبب التأجيل.

وأضافت قهوجي أن "الاجتماع المقبل سيكون موسعاً وسيضم رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل السياسية".

وكانت رئاسة البرلمان في اقليم كوردستان قررت عقد اجتماع بعد مرور 75 يوما على عدم عقد جلسات البرلمان بسبب الخلافات السياسية بين الكتل حول قانون الانتخابات في الإقليم وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات.

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