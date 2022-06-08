بحضور رفيع المستوى.. الجامعة الامريكية في السليمانية تُخرّج دفعة جديدة من طلبتها (صور)

شفق نيوز/ احتفت الجامعة الامريكية في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاربعاء، بتخرج دفعة جديدة من طلبتها، بحضور رئاسي وحكومي رفيع المستوى.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان الجامعة الامريكية احتفت بتخرج الدفعة الحادي عشر من طلبتها، بحضور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الجمهورية برهم صالح، وعدداً من المسؤولين الحكوميين والحزبيين.

واضاف ان هذه الدفعة هي للعام الدراسي 2021-2022.

ويوم امس الثلاثاء، احتفت الجامعة الأمريكية في محافظة دهوك، بتخرج الدفعة الرابعة والتي ضمت 145 طالباً وطالبة، بحضور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، إلى جانب ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، والقنصل الامريكي في اربيل.

وتأسست الجامعة الأمريكية في محافظة السليمانية عام 2006 من قبل مجلس أمناء كمؤسسة مكرسة لتقديم تعليم شامل على الطريقة الأمريكية في العراق.

وتم إنشاء الجامعة على غرار الجامعات الخاصة الشهيرة في القاهرة وبيروت، وكان الهدف من تأسيس مثل هذه الجامعة هو تحفيز الإصلاح في نظام التعليم العراقي.