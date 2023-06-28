بحضور رسمي وشعبي واسع .. أداء مراسم صلاة العيد في أربيل

شفق نيوز/ ‏أقام الآلاف، ‏اليوم الأربعاء، في مساجد مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان مراسم صلاة عيد الاضحى .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان المراسم اقيمت في جميع مساجد مدينة اربيل اذ حضرها الآلاف من المصلين.

واضاف، ان عددا من الشخصيات الحكومية شاركوا في مراسم الصلاة منهم محافظ اربيل اميد خوشناو، ووزير الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة الاقليم پشتيوان صادق، و رئيس غرفة التجارة في اربيل دارا جليل خياط وغيرهم .

والتقطت عدسة شفق نيوز صورا من مراسم صلاة العيد في جامع جليل الخياط بمدينة اربيل التي تقام فيها الصلاة بشكل رسمي.