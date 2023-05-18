بحضور رسمي وشعبي واسع.. انطلاق فعاليات مهرجان جامعة السليمانية (صور)

شفق نيوز / وسط حضور رسمي وشعبي واسع، شهد إقليم كوردستان، يوم الخميس، انطلاق فعاليات مهرجان جامعة السليمانية السنوي.

وقال بشكو رستم أحمد (أحد منظمي المهرجان)، لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان هذا العام مختلف تماماً عن النشاطات السنوية السابقة، التي قامت بها جامعة السليمانية، من حيث الكم والنوع".

وأضاف أحمد، أن "المهرجان تضمن هذا العام عروضاً فلكلورية خاصة بالعادات والتقاليد الكوردية القديمة، وكذلك عرض نشاطات الطلبة العلمية والثقافية والفنية"، مبيناً أن المهرجان حضي بمشاركة وحضور شعبي ورسمي كبيرين".