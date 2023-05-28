بحضور رسمي رفيع.. تخرج الدورة الخامسة لطلبة الجامعة الامريكية بدهوك

شفق نيوز/ أقيمت اليوم الأحد، مراسم تخرج الدورة الخامسة لطلبة الجامعة الامريكية في محافظة دهوك.

وشارك في مراسم تخرج 153 طالباً من طلبة الجامعة الامريكية بدهوك، ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ومسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان وعدد من ممثلي القنصليات الاجنبية في اربيل واعضاء من البرلمان العراقي والكوردستاني ومسؤولين حكوميين وذوي الطلبة المتخرجين.