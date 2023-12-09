بحضور دولي.. انطلاق فعاليات مهرجان دهوك السينمائي بدورته العاشرة (صور)

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم السبت، فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان دهوك السينمائي الدولي في محافظة دهوك بحضور كبير من الشخصيات السينمائية البارزة الكوردية والأجنبية، إضافة إلى حضور كثيف من الضيوف الدوليين البارعين في عالم السينما.

وانطلق المهرجان بوصول الممثلين والمخرجين الذين قدموا أعمالهم للمشاركة في المهرجان، حيث قاموا بالسير على السجادة الحمراء قبل دخول قاعات عرض الأفلام.

واُفتتح المهرجان بعرض فيلم "ميسي بغداد" للمخرج الكوردي سهيم عمر الذي نال جوائز عالمية مرموقة في مختلف أنحاء العالم.

وقال المتحدث باسم المهرجان، حسن عارف لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم عرض 116 فيلما، منها أفلام كوردية وأفلام أجنبية، على مدى أيام المهرجان في مواقع متنوعة في دهوك".

واضاف عارف أن "هناك عددا كبيرا من الندوات والحوارات السينمائية ستعقد خلال فترة المهرجان".

ويتواصل مهرجان دهوك السينمائي العاشر لمدة ثمانية أيام، حيث يتنافس 57 فيلما من بين الأفلام الإجمالية البالغة 116 فيلما على الفوز بجوائز المهرجان، في تجربة فنية وتبادل ثقافي يسهم في إثراء المشهد السينمائي العالمي.