بحضور أدباء كورد حول العالم.. انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان دهوك الثقافي (صور)

شفق نيوز / شهدت محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان، يوم الأحد، انطلاق فعاليات مهرجان دهوك الثقافي الخامس، الذي ينظمه اتحاد الأدباء والكتاب في المحافظة.

وحضر هذا المهرجان، العشرات من الأدباء والكتاب الكورد من أنحاء العالم، كما شارك فيه نخبة من الأدباء والشعراء العرب من مختلف بلدان الوطن العربي.

وقال رئيس الاتحاد حسن السليفاني، في كلمة الافتتاحية، التي حضرتها وكالة شفق نيوز، إن "المهرجان يركز على محاور عديدة أبرزها انعكاسات حملات الأنفال على الأدب الكوردي، وأيضا دراسات عن المشهد الروائي الكوردي، وسيكون أحد محاور المهرجان عن حركة الترجمة واهميتها".

وسيشهد المهرجان الثقافي، إلقاء عدد من الأمسيات الشعرية لشعراء كورد قدموا من انحاء كوردستان.

ويشار إلى أن المهرجان الذي سيستمر لمدة يومين متتالين، يقام برعاية الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الذي حضر المهرجان وألقى كلمة، أشاد فيها بدور المثقفين والكتاب، وطالبهم الاستمرار بنضالهم الثقافي والدفاع عن الثقافة والتراث الكوردي.