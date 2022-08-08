بحضور بلاسخارت.. رئيس إقليم كوردستان يجمع الأحزاب الكوردية لبحث إجراء الانتخابات

شفق نيوز/ كشف رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري، يوم الاثنين، عن عقد اجتماع برئاسة رئيس الاقليم مع القوى والأحزاب الكوردستانية، لبحث اجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وقال حريري لوكالة شفق نيوز إن الاجتماع سيكون بحضور مبعوثة الامم المتحدة بلاسخارت وسيتم عقده داخل مبنى رئاسة الاقليم يوم الاربعاء المقبل".

وأضاف أن الاجتماع سيخصص لبحث الانتخابات البرلمانية في كوردستان وبقية المسائل العالقة بين القوى الكوردية.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد وقّع في 24 فبراير/ شباط الماضي، أمراً يقضي بتحديد الأول من أكتوبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان.

وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم في عام 2018 قد تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكوردستاني على 21 مقعداً، وتوزّعت المقاعد المتبقية على حركة التغيير بواقع مقعد، و8 مقاعد لحركة "الجيل الجديد"، و7 مقاعد للجماعة الإسلامية. وحصل الحزب الشيوعي الكوردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.

وينصّ قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التي تشرف عليها مفوضية الانتخابات العراقية الاتحادية في بغداد، وبمراقبة من بعثة الأمم المتحدة.