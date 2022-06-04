بحضور بعثات دبلوماسية أجنبية.. هواة الغناء الكوردي يقيمون أمسية موسيقية (صور)

شفق نيوز/ أقام مجموعة من الشباب من هواة الغناء والموسيقى الكوردية، يوم السبت، أمسية موسيقية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، حضرها عاملون بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وقال سفين حميد مدير مركز فريمينك لوكالة شفق نيوز، إن "الأمسية أقامها المركز بالتعاون مع معهد غوته الالماني ضمن انشطة دعم الشباب لتطوير مهاراتهم الثقافية.

وأضاف، أن "مشروع هيلان يتضمن دعم الشباب في المجالات الثقافية والفنية المتنوعة من غناء وتشكيل وتصوير فوتوغرافي ومجالات فنية اخرى".

وشهدت الامسية حضورا جيدا بالاخص الاجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة في الاقليم.