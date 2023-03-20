بحضور بارزاني.. بارك (شاندر) في أربيل يحتضن احتفالية نهاية أعياد الربيع ونوروز (صور)

شفق نيوز / أقيم في بارك (شاندر) بمحافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، احتفالاً بمناسبة نهاية أعياد الربيع ونوروز بحضور الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وممثلين عن البعثات الدبلوماسية ومواطنين من مختلف مناطق الإقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إنه أقيمت اليوم احتفالية بمناسبة نهاية أعياد نوروز والربيع في بارك (شاندر) في أربيل بحضور الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وكبار المسؤولين في حكومة الإقليم، وممثلين عن البعثات الدبلوماسية والقنصليات العاملة في الإقليم، وعوائل الشهداء ومواطنين من مدينة أربيل ومناطق الإقليم الأخرى.

وأضاف المراسل أن هذا الاحتفال يمثل نهاية مهرجان أعياد الربيع ونوروز بعد إيقاد شعلة نوروز في مناطق اقليم كوردستان.

وكان انطلق عصر الاثنين، المهرجان العام لحفل عيد نوروز، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين في الإقليم.

ويحتفل أكثر من 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن ملايين الكورد في أجزاء كوردستان الأربعة، في 21 مارس/ آذار من كل عام بعيد نوروز الذي يعني باللغة الكوردية "اليوم الجديد"، ويعتبر عيد رأس السنة لدى الكورد، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي في التقويم الميلادي.

وهنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، الشعب الكوردي والعالم بمناسبة قدوم أعياد نوروز، بالقول: ‏سنة جديدة سعيدة لشعب كوردستان ولكل من يحتفل بعيد نوروز في جميع أنحاء العالم، مردفاً: "أود أن أنقل تحياتي من القلب إلى قوات البيشمركة وأهالي شهدائنا وأحبائهم، وأتمنى أن يجلب العام القادم المزيد من السلام والفرح للعالم".