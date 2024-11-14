بحضور السياح.. انطلاق مهرجان "الراشي" في دهوك (صور)

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات المهرجان الثاني للطحينية (الراشي) في قضاء العمادية شمال دهوك بمشاركة واسعة من اصحاب معامل الراشي في المنطقة وحضور عدد كبير من الزوار والسياح.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المهرجان يستمر لمدة يومين.

وأكد هكار حميد، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، أن "إقامة هذا الحدث تهدف إلى تعزيز السياحة وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، فضلًا عن تشجيع الفلاحين وأصحاب الحرف اليدوية على زيادة الإنتاج المحلي وتطوير مهاراتهم".

وأوضح أن "المهرجان يضم 60 خيمة تتنوع معروضاتها بين منتجات الطحينية والعسل والفواكه الطازجة والجافة بالاضافة الى الحلويات اليدوية والمشغولات التراثية ما يساهم في تقديم صورة شاملة عن الإنتاج المحلي ويجذب الانظار الى ما تقدمه المنطقة من منتجات فريدة".

وفي هذا السياق اشار عيسى ئاميدي صاحب احد معامل الراشي والمشارك في المهرجان الى أنه "خصص خيمته لعرض 1000 كغم من انتاجه من الراشي"، موضحا أن "المهرجان يعد بوابة هامة لتسويق إنتاجه".

واضاف ان "مثل هذه الفعاليات تؤدي دورا كبيرا في التعريف بجودة المنتجات المحلية خاصة الراشي الذي تشتهر به المنطقة".

ومن جانبه قال آزاد أحمد الذي جاء من مدينة دهوك لحضور المهرجان ، إنه "حضر خصيصا لدعم المنتجين المحليين والتمتع بالاجواء التراثية للمهرجان.

وأضاف، "أنا فخور برؤية هذه الفعالية التي تروج لمنتجات منطقتنا وخاصة الراشي الذي يعتبر من أبرز المنتجات التراثية".