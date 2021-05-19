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بحضور الرئاسات الثلاث .. أربيل تحتضن مؤتمراً عن دستور إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-19T05:37:16+0000
بحضور الرئاسات الثلاث .. أربيل تحتضن مؤتمراً عن دستور إقليم كوردستان

شفق نيوز/ انطلقت أعمال مؤتمر خاص بدستور إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء، بحضور الرئاسات الثلاث وشخصيات سياسية وأكاديمية وممثلين عن المكونات كافة وذلك في مدينة أربيل.

ويحضر أيضا سفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية المؤتمر اضافة الى  الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت.

والمؤتمر الذي يحمل عنوان (الوحدة والدستور) برعاية جامعة كوردستان - أربيل انعقد بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيسة البرلمان ريواز فائق.

وسيلقي الرئاسات الثلاث كلمات حول موضوعة صياغة الدستور.

وفي نهاية المؤتمر مساء اليوم سيُعقد حوار خاص مع رئيس الإقليم بشأن مسألة الوحدة والدستور.

وكان الرئيس نيجيرفان بارزاني قد أجرى مؤخرا زيارة شملت رؤساء وقادة الأحزاب في الإقليم لتحقيق وحدة الصف، ووضع اللمسات الأخيرة في صياغة الدستور قبل إرساله إلى برلمان كوردستان للمصادقة عليها.

وأكد رئيس إقليم كوردستان وفي مناسبات عدة على ضرورة مراعاة حقوق المكونات كافة في الدستور في إطار المساواة والتعايش المشترك.

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