بحثا توطيد العلاقات.. وفد كوردستان يجتمع مع بزشكيان لمدة ساعتين (صور)

شفق نيوز/ بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الخميس، مع وفد حكومة إقليم كوردستان، علاقات الشراكة بين الجانبين ودعم الاتفاقيات المشتركة، في لقاء استمر لمدة ساعتين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، الذي يرافق الوفد، إن، "الوفد هو برئاسة محافظ أربيل أوميد خوشناو، وضم كلاً من محافظ دهوك علي تتر، ومحافظ السليمانية هفال أبو بكر، ومحافظ حلبجة نوخشة ناصح، بمشاركة محافظ كوردستان الإيراني أرش زري تن، ومحافظ أرومية رضا رحماني، ومحافظ كرمانشاه منوچهر حبيبي، إلى جانب القنصل العام الإيراني في أربيل فرامرز أسدي".

وأضاف المراسل، إن "اللقاء استمر لساعتين، وهذه سابقة لأول مرة تحصل، أن يجتمع الرئيس الإيراني مع وفد خارجي لمدة طويلة"، مؤكدا أن "الرئيس الإيراني أعرب عن ارتياحه لمستوى العلاقات الجيدة بين المحافظات المتجاورة في كوردستان وإيران، مؤكداً دعمه للاتفاقات المشتركة، ومجدداً رغبة بلاده في توطيد أواصر التعايش والأخوة والاستقرار والسلام في المنطقة، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين".

وأكد أن "رئيس وفد حكومة الإقليم، أوميد خوشناو، نقل تحيات وشكر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مشيداً بزيارة الرئيس الإيراني الأخيرة إلى أربيل، ومؤكداً تمسك حكومة الإقليم بعلاقات الشراكة والتاريخ المشترك مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مختلف الأصعدة".

وبين أن "اللقاء تطرق إلى الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم سنوياً لتأمين وتسهيل زيارة الزوار الإيرانيين إلى المراقد الدينية في العراق"، مضيفا "في ختام اللقاء، وجّه الرئيس الإيراني تحياته إلى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني".