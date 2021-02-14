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بحادث مأساوي .. طفل ينهي حياة والدته ويصيب والده بجروح في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-14T05:31:18+0000
بحادث مأساوي .. طفل ينهي حياة والدته ويصيب والده بجروح في دهوك

شفق نيوز/ قضت امرأة في بداية العقد الثالث من العمر فيما أُصيب زوجها بجروح وذلك إثر رصاصتين طائشتين أطلقهما طفلهما أثناء لعبه بالسلاح، وفقا لشرطة قضاء "بردرش" في محافظة دهوك. 

وأوضحت الشرطة أن الطفل البالغ من العمر ثماني سنوات وخلال اللعب ليلة أمس بسلاح ناري في منزله الكائن في قرية "درين بوت" التابع لناحية "كلك" ثارت منه رصاصتان لتستقر احداهما بجسد والدته والأخرى أصابت والده.

وأشارت إلى أن والدة الطفل البالغة من العمر 30 عاما فارقت الحياة بينما أُصيب والد الطفل بجروح، منوهة إلى أن والد الطفل يعمل سائق عجلة حمل.

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