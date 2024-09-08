بجهود كوردستانية اتحادية لبنانية.. اعتقال 3 تجار مخدرات "خطرين"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المواد المخدرة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن اعتقال ثلاثة تجار مخدرات "خطرين" بالتعاون مع السلطات العراقية الاتحادية واللبنانية، وضبط كمية كبيرة من مادة الكريستال المخدرة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استمراراً لمساعي المديرية للتصدي ومكافحة المواد المخدرة وفي عملية استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة استمرت عدة أشهر، وبعد استحصال موافقة قاضي تحقيق الآسايش، وفي الخامس من الشهر الجاري تم اعتقال تاجريّ مخدرات في مدينتيّ السليمانية وأربيل مع ضبط 10 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة".

وأضاف البيان أنه "تم بعد ذلك تحديد مكان التاجر الرئيسي في دولة لبنان وبعد تنسيق المديرية مع مديرية مكافحة المواد المخدرة في الحكومة الاتحادية وإرسال أوامر إلقاء القبض بحق المتهم"، مبيناً أنه "في السادس من الشهر الجاري تمكنت القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية من اعتقال ذلك التاجر الخطير الذي لديه سوابق إجرامية وأوامر إلقاء قبض عديدة".

وأشار إلى أن "هذا التاجر من أصول كوردية ويعد المصدر الرئيس للقسم الأكبر من المواد المخدرة التي يتم الإتجار بها في إقليم كوردستان وعدد من المحافظات العراقية ونشرها هناك"، لافتاً إلى أن "العديد من المتهمين بالإتجار بالمخدرات الذين تم اعتقالهم في الإقليم تعلموا هذه التجارة من ذلك الشخص وتورطوا في هذه العملية البغيضة"، حسب تعبير البيان.

وأضاف أن "المديرية توجه شكرها إلى مديرية مكافحة المواد المخدرة التابعة لجهاز الآسايش في إقليم كوردستان/ السليمانية التي تعاونت ونسقت مع المديرية".