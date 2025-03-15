بجهود فردية.. مقهى تراثي في أربيل ينظم بطولة للعبة "الصينية" (صور)

شفق نيوز/ تشتهر مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، بالعديد من الفعاليات الترفيهية المختلفة خلال شهر رمضان، ومن أبرزها لعبة "الصينية"، التي تُعد واحدة من الفعاليات التراثية.

مام نبز، أحد أبناء أربيل، أطلق قبل سنوات مبادرة فردية لإقامة بطولة لعبة الصينية، حيث يجتمع العشرات في مقهاه التراثي خلال ليالي رمضان للمشاركة في المسابقة.

وقال نبز لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ سنوات، بدأتُ بهذه المبادرة حيث أقيم بطولة لعبة الصينية التقليدية خلال شهر رمضان في أربيل، وتمنح البطولة جوائز قيّمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى".

وأضاف أن "هذه البطولة تُقام بجهود فردية مني، ولا أريد التوقف عن تنظيمها حفاظًا على العادات والتقاليد التي اعتاد عليها أهالي أربيل".

أما بخصوص الجوائز، فقد أوضح أن "الفائزين سيحصلون على هدايا متنوعة مثل الهواتف الذكية، ورحلة سفر مدفوعة التكاليف إلى الخارج، إلى جانب جوائز أخرى".

ومن جانبه، قال يوسف، أحد رواد المقهى، لوكالة شفق نيوز، أن "ليالي رمضان في أربيل تتميز بجمالها وأجوائها الجاذبة، ونحن نشارك في هذه اللعبة منذ سنوات لأنها جزء أصيل من عاداتنا وتقاليدنا".

فيما علّق محمود، وهو أيضًا من رواد المقهى، أن "الحفاظ على هذا الموروث يستحق كل التقدير والاحترام، خاصة أن البطولة تُقام بجهود فردية، والفائدة المالية منها ليست كبيرة".

وأضاف "عند تواجدي في هذا المكان، أشعر وكأنني أعود بالزمن إلى أيام أربيل القديمة، حيث العادات والتقاليد والأصالة".

وأنطلق يوم الأربعاء الماضي، مهرجان "الصينية" في "بيت التركمان" بمشاركة عدد كبير من الفنانين والمواطنين، وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن هذه اللعبة من الألعاب التراثية القديمة في أربيل ومناطق أخرى، حيث تُنظم سنوياً بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وأضاف مراسلنا أن المهرجان شهد مشاركة واسعة من اللاعبين الذين يستعدون مسبقاً لخوض المنافسات، ليس فقط من أرييل، بل من مختلف مدن كوردستان والعراق، حيث تُقام المباريات بنظام الفرق وتستمر حتى الأيام الأخيرة من شهر رمضان.