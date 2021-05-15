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بثلاث لغات بينها العربية .. افتتاح مركز للخدمات السياحية في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-15T07:44:08+0000
بثلاث لغات بينها العربية .. افتتاح مركز للخدمات السياحية في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية السياحة في محافظة السليمانية يوم السبت افتتاح مركز خاص يقدم الخدمات للسائحين في تحديد المناطق السياحية في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المركز يوفر المعلومات ويحدد الخرائط السياحية باللغات الثلاث الكوردية والعربية والانكليزية.

وأوضح البيان أن المركز يوفر معلومات وعناوين المراكز السياحية، والأثرية في محافظة السليمانية، وحلبجة، وحدود إدارة منطقة "رابرين".

ووفقا للبيان فإنه تم توجيه العاملين في المركز أن يجيبوا وفي الوقت المناسب على اتصالات السائحين كافة عن طريق رقم الهاتف الآتي: : 07725120235.

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