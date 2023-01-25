بتوجيه من السوداني.. بغداد ترسل نفطاً "أبيض" إلى كوردستان

شفق نيوز/ أوعز وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، بإرسال "نفط أبيض" إلى إقليم كوردستان، بناء على توجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأوضح مصدر حكومي، لوكالة شفق نيوز، أن "وزير النفط أوعز بإرسال 60 سيارة حوضية محملة بالنفط الأبيض إلى محافظات إقليم كوردستان، للمساعدة في مواجهة موجة البرد التي تجتاح المدن".

وتشهد محافظات ومناطق إقليم كوردستان، لليوم الثاني على التوالي، موجة برد شديدة وانخفاض واضح بدرجات الحرارة التي تراوحت بين 1-3 درجة.

وارتعت أسعار النفط الأبيض في مناطق بإقليم كوردستان، بشكل ملحوظ تزامناً مع موجة البرد الحالية وترقب موجة الثلوج، ويشكو مواطنون من أعباء هذا الارتفاع الذي تزامن مع ارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي.