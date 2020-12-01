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بتهم متعلقة بالفساد.. اعتقال مسؤولين في الإدارة الذاتية بالحسكة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-01T11:23:59+0000
بتهم متعلقة بالفساد.. اعتقال مسؤولين في الإدارة الذاتية بالحسكة

شفق نيوز/ اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة الذاتية الكوردية قرابة 15 شخصاً ومسؤولاً في إطار حملة لمكافحة الفساد ضمن مؤسساتها المدنية والعسكرية في مدينة الحسكة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز أن "حملة الاعتقالات جاءت قبل يومين على خلفية جمع معلومات متعلقة بملفات فساد متعلقة بتنفيذ مشاريع خدمية بأسعار مرتفعة وسرقة المال العام ويعود بعضها للعام 2015".

وأشار المصدر إلى أن "من بين المعتقلين مسؤولون ضمن الإدارة الذاتية ولجنة البلديات ومجلس مقاطعة الحسكة ومتنفذين في السلطة وأصحاب شركات تعهدات ومقاولات".

وأشارت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز أن الإدارة الذاتية قامت بحجز أموال وممتلكات المعتقلين لغاية انتهاء التحقيقات.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً حملات شعبية عديدة تطالب الإدارة الذاتية الكوردية بمكافحة الفساد في مؤسساتها ومحاسبة المسؤولين والمتنفذين.

وانشأت الإدارة الذاتية في السادس من آب/ أغسطس الفائت جهاز الرقابة العامة بهدف مكافحة الفساد بكافة أشكاله ومُنح الجهاز كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله بحسب تصريحات مسؤولي الإدارة.

 

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